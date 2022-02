Le CPU Raptor Lake promettono bene: performance migliorate del 40% rispetto a Alder Lake

Dopo la comparsa dei primi benchmark dell'Intel Core i9-13900K, il top di gamma della serie Raptor Lake del produttore di Santa Clara, nella giornata di oggi sono emersi dei nuovi rumor sulle performance degli Intel Core di tredicesima generazione, che sembrano mostrare un miglioramento netto rispetto alle CPU Alder Lake.

La notizia arriva da un video del canale YouTube dell'insider Moore's Law is Dead, che riporta che le CPU Raptor Lake supereranno i chip Alder Lake in termini di prestazioni, nonostante i cambiamenti di architettura tra uno e l'altro siano piuttosto limitati. In particolare, l'insider conferma che Raptor Lake non apporterà grandi cambiamenti all'architettura dei chip di dodicesima generazione, come già stabilito dalla roadmap di Intel fino al 2025, pubblicata la scorsa settimana.

Nonostante la mancanza di novità di peso in termini strutturali, Raptor Lake migliorerà il design dei P-Core e degli E-Core dei processori, permettendo loro di raggiungere frequenze di clock più elevate che in passato. In particolare, Intel dovrebbe utilizzare dei Core con architettura Raptor Cove, ottimizzata per i carichi di lavoro particolarmente pesanti: questo cambiamento dovrebbe interessare tutti i P-Core delle CPU Raptor Lake, che arriveranno fino ad un massimo di 8, mentre gli E-Core saranno delle versioni riviste dei Core Gracemont già in uso sulle CPU Alder Lake.

Tuttavia, il numero di E-Core dovrebbe passare da 8 a 16, almeno nella configurazione high-end, portando così alla messa in commercio di una CPU Intel con 24 Core e 32 Thread. già confermata dall'azienda durante la sua conferenza per l'Investor Day 2022.

In termini di performance, già all'Investor Day Intel aveva spiegato che avrebbe garantito miglioramenti di performance "a due cifre" nel passaggio tra le CPU di dodicesima e di tredicesima generazione, offrendo un performance boost del 15% in single-Thread e addirittura del 40% in multi-Thread.

Moore's Law is Dead ha anche spiegato che la serie di CPU Raptor Lake verrà lanciata nel Q3 2022 nelle varianti K ed S, quelle pensate per i desktop, mentre per le CPU HX, H e U bisognerà aspettare il Q4 2022, esattamente come avvenuto negli scorsi mesi per i processori Alder Lake. Questa data di lancio dovrebbe permettere alla serie Raptor Lake di contendere fin da subito il mercato alle CPU Ryzen 7000 di AMD con architettura Zen 4.