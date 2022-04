Le CPU Ryzen 7000 raggiungeranno 'frequenze finora ritenute impossibili', parola di AMD

Con l'avvicinarsi del lancio delle CPU AMD Ryzen 7000, emergono in rete nuove informazioni sui processori di nuova generazione dell'azienda di Sunnyvale. Nello specifico, oggi scopriamo che AMD starebbe lavorando intensamente all'overclocking delle sue CPU in arrivo nella seconda metà del 2022.

La notizia arriva direttamente dalla stessa AMD, nella figura del Memory Enabling Manager delle CPU Ryzen 7000 Joseph Tao. Tao ha spiegato, durante l'ultima puntata del webinar AMD Meet The Experts, che le CPU Ryzen 7000 supporteranno le DRAM DDR5, come già ci si aspettava da mesi, e che AMD sta collaborando con Samsung alla loro implementazione nelle proprie soluzioni sia della serie EPYC per server che della lineup Ryzen 7000 "Raphael" per il PC gaming.

Durante il webinar, tuttavia, Tao si è anche lasciato sfuggire il fatto che AMD voglia puntare molto sull'overclock delle sue CPU di nuova generazione per desktop, spiegando che "la nostra prima piattaforma per il gaming con RAM DDR5 è Raphael. Una delle cose incredibili di Raphael è che stiamo davvero cercando di ottimizzare la piattaforma per l'overclock. Non dirò altro, ma con le specifiche per l'overclocking a cui stiamo lavorando sarà possibile raggiungere velocità che ritenevamo impossibili prima d'ora".

Insomma, pare proprio che le nuove CPU AMD mirino a delle frequenze di clock estremamente elevate, sia di base che in overclock. WCCFTech, inoltre, riporta che i primi modelli di prova dei processori Ryzen 7000 supererebbero tranquillamente la frequenza di 5 GHz. Se davvero AMD volesse concentrarsi sull'overclocking delle sue nuove CPU, comunque, l'azienda opererebbe un vero e proprio capovolgimento della propria strategia nel campo dei processori.

Finora, infatti, le CPU di Sunnyvale hanno sempre avuto frequenze di clock base vicine al massimo raggiungibile in overclock, lasciando poco spazio all'aumento della velocità del processore rispetto ai valori standard. Per di più, con il lancio della CPU AMD Ryzen 7 5800X3D, l'azienda ha presentato una componente priva di alcuna possibilità di overclocking a causa della propria architettura, pur spiegando che questo approccio non sarebbe divenuto la norma per tutti i processori della compagnia.