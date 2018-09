CR7 diventa un token? La Juventus entra nel mercato della blockchain

Cristiano Ronaldo si appresta a diventare un token? Ancora non è noto, ma nel frattempo la società campione d'Italia ha annunciato di aver siglato una partnership con la piattaforma di blockchain Socios.com, che prevede il lancio dell'Offician Fan Token Bianconero.

Nel comunicato diffuso dalla squadra di Andrea Agnelli si legge che "uno degli obiettivi della partnership è quello di introdurre l’”Official Fan Token” bianconero, un gettone che puo’ essere scambiato sulla piattaforma mobile dai tifosi in tutto il mondo e usato per interagire con il Club attraverso polls e votazioni; un modo innovativo per permettere ai fans di far sentire la propria voce, creando una connessione ancora più forte con i colori bianconeri, e un’opportunità per il Club di continuare la propria strategia di fan engagement globale, in particolar modo nei confronti dei tifosi fuori dall’Europa".

Una vera e propria novità per il calcio Italiano. I tifosi della Juventus saranno in grado di acquistare i Fan Token attraverso un programma nuovo, denominato Fan Token Offering (FTO). Ovviamente l'acquisto potrà essere effettuato esclusivamente su Socios.com a partire dalla prima parte del 2019. I gettoni potranno essere scambiati con il Token della piattaforma $CHZ.

Giorgio Ricci della Juventus ha affermato che "come Club, siamo sempre molto attenti e pro-attivi verso nuove tecnologie e innovazione. Insieme a Socios.com abbiamo intenzione di offrire nuove opportunità alla nostra fan base nel mondo di interagire in modo innovativo con la loro squadra preferita”.