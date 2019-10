CRADLE: l'app per iOS ed Android che rileva le malattie degli occhi

In un futuro non troppo lontano potremmo essere in grado di riconoscere le malattie degli occhi usando un'applicazione per smartphone. Alcuni ricercatori infatti hanno sviluppato CRADLE (Computer Assistent Detector of Leukoria), un'app per iOS ed Android che utilizzando il deep learning è in grado di rilevare i primi sintomi di disturbi oculari.

Secondo quanto riportato, l'applicazione sarebbe in grado di riconoscere patologie come il retinoblastoma, la cataratta ed altre condizioni molto diffuse, che spesso non vengono diagnosticate tempestivamente. Gli sviluppatori garantiscono un supporto esteso ad una vasta gamma di dispositivi, ed hanno sottolineato che spesso si è mostrata previdente al punto da aver anticipato i medici.

In fase di sviluppo gli scienziati hanno effettuato dei test su quasi 53.000 fotografie di 40 bambini, metà dei quali avevano contratto delle malattie agli occhi. L'algoritmo ed iA ha rilevato 16 casi con una media di 1,3 di anticipo rispetto alle diagnosi mediche.

Il retinoblastoma è la patologia più grave tra quelle che CRADLE può riconoscere, in quanto sei mesi dopo la comparsa nell'occhio potrebbe spostarsi verso il cervello. Ecco perchè una diagnosi tempestiva potrebbe salvare delle vite umane e ridurre i danni per i pazienti.

L'applicazione, come notato da IEEE Spectrum, può essere utilizzata indipendentemente dall'età, ma funziona meglio per i bambini, in quanto non sono in grado di riconoscere i problemi alla vista.

Il download può essere effettuato dal Google Play Store ed App Store di iOS.