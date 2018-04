Craig Venter ha inventato il 'teletrasporto biologico': vuole stampare la vita su Marte

Avete sempre sognato di essere teletrasportati su Marte? Ebbene, Craig Venter ha inventato il "teletrasporto biologico", che secondo lui potrebbe in futuro aiutarci in quest'impresa, anche se al momento è in grado di lavorare solamente con le proteine.

No, non siamo impazziti, ora vi spieghiamo di cosa si tratta. Innanzitutto, Venter è un biologo statunitense, noto al grande pubblico soprattutto per aver sfidato il Progetto Genoma Umano nella corsa al sequenziamento del genoma. Ebbene, il biologo non crede sia possibile "teletrasportare" letteralmente organismi viventi in altre galassie, ma pensa che sarà in grado di riprodurli/stamparli direttamente sul posto.

La sua invenzione, che secondo Venter fa del "teletrasporto biologico", si chiama DBC (Digital to Biological Converter) ed è costituita dall'insieme di strumenti che potete vedere nell'immagine qui sotto. Il tutto è molto concreto, con un paper scientifico pubblicato su Nature Biotechnology che ne spiega dettagliatamente il funzionamento. Se ne parlava già nel 2015, quando Elon Musk aveva espresso il suo interesse nella tecnologia in questione per stampare batteri su Marte, in modo da aiutare la vita del Pianeta.

No, al momento l'invenzione di Venter non è in grado di stampare esseri umani su Marte, ma l'intenzione per il futuro è proprio quella. Per il momento, dunque, il biologo è riuscito a creare una macchina che converte dei file digitali in alcuni tipi di vaccini o simili, in modo da rendere i medici in grado di "stamparli" tramite la semplice divulgazione di un file digitale.

Insomma, si tratta di un argomento affascinante ma piuttosto complesso, che vi consigliamo di approfondire tramite questo paper scientifico.

L'immagine di copertina è di Motherboard.