Craig Wright è Satoshi Nakamoto, o perlomeno ha il copyright del Bitcoin in USA

Craig Wright è un informatico che da diverso tempo sostiene di essere Satoshi Nakamoto, ovvero il misterioso creatore dei Bitcoin. Wright è stato spesso accusato di essersi inventato questa storia per interessi personali, ma ora l'imprenditore australiano è riuscito a ottenere il copyright del Bitcoin in USA.

In particolare, Wright è riuscito a depositare, negli Stati Uniti d'America, il copyright per il white paper e per la maggior parte del codice sorgente originale di Bitcoin (BTC). Questo teoricamente significa che l'imprenditore australiano è Satoshi Nakamoto, cosa che Wright sostiene da tempo. Infatti, l'US Copyright Office ha chiesto a Wright di fornire una lista di indirizzi Bitcoin per provare di essere il creatore della più famosa criptovaluta del mondo e a quanto pare l'uomo è riuscito a portare le informazioni richieste.

Nonostante questo, la comunità di appassionati che ruota attorno al Bitcoin è ancora molto scettica in merito alla paternità della criptovaluta. Infatti, secondo molti, il fatto che Wright sia riuscito a ottenere il copyright non prova direttamente che sia lui il creatore del Bitcoin, visto che, stando anche a quanto riportato dal CoinTelegraph, "Nel caso in cui un'opera venga registrata con uno pseudonimo, l'Ufficio del copyright non esamina se esiste una connessione dimostrabile". Secondo diverse fonti internazionali quindi, le prove richieste dall'US Copyright Office non dimostrerebbero in modo inequivocabile che l'imprenditore australiano sia il creatore del Bitcoin.

Insomma, non è del tutto sicuro che Craig Wright sia Satashi Nakamoto e la comunità che ruota attorno al Bitcoin sembra non essere troppo convinta della bontà delle dichiarazioni dell'imprenditore australiano. Non possiamo quindi far altro che attendere ulteriori sviluppi.