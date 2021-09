Crani umani massacrati testimoniano scontri mortali avvenuti 3000 anni fa nel deserto

Il bioma desertico è uno degli ambienti più estremi della Terra. Alcune popolazioni(e specie animali), però, sono riuscite ad insediarsi anche in questi ambienti estremi, non senza alcune difficoltà. Recenti scavi, infatti, hanno portato alla luce crani umani di 3000 anni fa, che presentano ferite brutali, provocate da scontri mortali.

Un team di archeologi dell’Università di Tarapacà, in Cile, ha effettuato un ritrovamento che ha dell’incredibile. Nel deserto di Atacama i ricercatori hanno attestato la presenza di scheletri umani di antichi orticoltori, che abitavano la valle di Azapa 3000 anni orsono.

Dall’analisi dei reperti, gli studiosi hanno potuto appurare la presenza di ferite cranio-facciali, che hanno determinato la morte degli individui. Ciò suggerisce l’efferatezza degli scontri verificatisi al tempo della morte. La barbarie, evinta dai resti scheletrici, ha permesso ai ricercatori di ipotizzare le cause che avrebbero portato a queste lotte sanguinarie. La principale, secondo gli studiosi, potrebbe essere addotta alla tipica scarsità d’acqua riscontrabile negli ambienti desertici, ristretta alle poche oasi e a corsi d’acqua localizzati nei crepacci.

In merito a queste condizioni, Vivien Standen, autrice e antropologa presso l’Università Tarapacà, ha dichiarato "Lontano dalla costa fertile, allontanarsi da queste oasi produttive significava affrontare paesaggi aridi senza acqua e risorse per la sussistenza. Questo nuovo quadro socio-culturale e uso del suolo avrebbe potuto innescare tensioni sociali, conflitti e violenze tra i gruppi che investono in un orticolo stile di vita".

Data la natura agricola di queste società rupestri, la carenza idrica sembra aver generato competizioni e stravolgimenti sociali, che sono sfociati nella barbarie riscontrabile nei resti martoriati.

Secondo le dichiarazioni del team di ricerca: "Questi fattori potrebbero aver innescato competizione, tensioni e conflitti violenti tra gruppi sociali vicini in competizione nella valle di Azapa durante il periodo formativo” e continuando “Inoltre, in questa nuova modalità economica, basata sull'uso del suolo e sulla produzione orticola, i leader emergenti potrebbero aver cercato di mantenere una maggiore portata di potere e prestigio, cercando di controllare gli spazi produttivi, creando disuguaglianze sociali in condizioni di stress".

I reperti ossei, valutati su 194 individui, mostrano segni riconducibili a veri e propri atti di violenza, perpetrati addirittura poco prima della morte. Alcuni dei resti presentano non solo fratture craniche ma, per la violenza dei colpi inferti con mazze, bastoni e frecce, anche porzioni di cranio divelte dalla forza dei colpi assestati. I più feroci di questi, sembra abbiano provocato addirittura una fuoriuscita di massa cerebrale dalla calotta cranica.

I ricercatori, inoltre, hanno riscontrato l’ottimo stato di conservazione dei resti, risalenti a un periodo tra l’800 e il 600 a.C., che, oltre a tessuti molli, presentavano addirittura i capelli. Questo fenomeno è dovuto principalmente all’aridità del luogo, che ha permesso l’ottima conservazione dei resti umani, le cui tecniche erano note fin dal tempo degli Egizi.