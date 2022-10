Un cranio di 6.000 anni fa conferma la leggenda degli indigeni 'minuscoli' di Taiwan

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista World Archaeology potrebbe aver dimostrato l'esistenza di una popolazione indigena del popolo austronesiano, la cui storia viene ricordata solo da favole e leggende, grazie a una grotta a Taiwan con all'interno ossa del cranio e del femore vecchia 6.000 anni e appartenenti a un popolo chiamato "Negritos".

Quest'ultimo è un gruppo etnico attualmente esistente che può essere trovato nelle Filippine, nella penisola malese e nelle isole Andamane. La scoperta indica che la popolazione di cacciatori-raccoglitori visse a Taiwan per decine di migliaia di anni prima che l'isola fosse abitata dal popolo austronesiano, gli antenati dei moderni gruppi indigeni (a proposito, sapete che il cervello di questi indigeni invecchia più lentamente?).

I ricercatori hanno confermato che i teschi trovati in una grotta taiwanese, chiamata Xiaoma, erano simili ad altri crani di Negritos. Le ossa del femore trovate vicino al cranio provenivano dalla stessa persona del cranio, una giovane donna alta poco meno di 137.16 centimetri. "In diversi siti di grotte dell'est di Taiwan, gli antichi strati archeologici hanno mostrato che i cacciatori-raccoglitori vivevano in quest'area almeno da 30.000 anni fa", afferma Hung Hsiao-chun, ricercatore senior dell'Australian National University.

I ricercatori notano anche nel loro articolo che la menzione di persone così piccole e dalla pelle scura era citata nei documenti della dinastia Quin. Questa popolazione probabilmente si estinse perché il loro stile di vita di cacciatori-raccoglitori non si fondeva bene con le società agricole sedentarie. All'epoca probabilmente vennero cacciati dal loro habitat e lottarono per adattarsi a quello che assomigliava al nuovo modo di vivere.