Craob X: ecco il laptop spesso 7 mm e senza porte, manca anche quella per il caricatore!

La questione delle porte per smartphone e laptop è annosa: per esempio, molti spenderebbero migliaia di Euro per un iPhone funzionante con connettore USB-C, mentre altri preferiscono soluzioni con il numero minore di porte possibile. Per questi ultimi, la compagnia Craob ha presentato Craob X, un laptop privo di porte.

Craob ha preparato un microsito dedicato a Craob X, che tuttavia non spiega quasi nulla del device, pur rendendone disponibili alcune interessanti fotografie che trovate nella galleria in calce a questa notizia. È invece il portale VideoCardZ a fare luce sul funzionamento e sulle specifiche tecniche di Craob X.

A quanto pare, il laptop sarà dotato di una CPU Intel Alder Lake, nello specifico un Intel Core i7-1280P, che è stato annunciato solo ad inizio gennaio. Lo schermo sarà da 13.3" e vanterà un design privo di bordi e una risoluzione 4K+, insieme ad una fotocamera punch-hole integrata nel display.

Per quanto riguarda la RAM e lo storage, invece, Craob promette di offrire fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e fino a 2 TB di storage PCIe Gen 4. Infine, il Wi-Fi integrato nel laptop utilizzerà lo standard di connettività Wi-Fi 6E. Insomma, delle specifiche che lasciano pensare che Craob X sarà un ottimo PC in termini hardware.

Tuttavia, la feature più interessante di Craob X è che il device non ha connettori fisici, utilizzando un design "portless", privo cioè di alloggiamenti sia per la ricarica del laptop che per i device connessi via USB-A e USB-C. Il PC non possiede nemmeno connessioni Thunderbolt, jack audio e slot per le schede SD. Ciò permette al laptop di ridurre lo spessore a soli 7 mm, rendendolo uno dei PC portatili più sottili in circolazione.

Ovviamente ciò non significa che il PC sia realmente privo di porte: al contrario Craob ha mostrato un caricatore magnetico per la ricarica wireless, che viene collegato alla corrente tramite un cavo tradizionale e che può essere "attaccato" con dei magneti al retro dello schermo del laptop, permettendone la ricarica.



Sul caricatore, inoltre, sono presenti tutte le porte mancanti dal laptop, ovvero il jack audio, il lettore per le schede SD e alcuni connettori USB-C, in cui si possono inserire i propri device esterni a piacimento, che vengono collegati al PC mediante l'attacco magnetico presente sul retro dello schermo, esattamente come avviene quando bisogna ricaricare il dispositivo.

Insomma, la soluzione di Craob X è decisamente ingegnosa e non sembra nemmeno troppo macchinosa per gli utenti, ma resta ancora da capire quale sarà il prezzo richiesto il laptop, che non sembra essere un dispositivo entry-level.