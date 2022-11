Crash dell'app YouTube per iPhone e iPad il 30 novembre: fix in arrivo

Dopo aver trattato il lancio del Recap 2022 di YouTube, torniamo a fare riferimento su queste pagine alla piattaforma di Google per via di alcuni problemi riscontrati da un buon numero di persone. A tal proposito, si fa riferimento a malfunzionamenti su iOS e iPadOS.

Come riportato da 9to5Google, nella giornata del 30 novembre 2022, più precisamente nella serata italiana, non pochi utenti hanno riscontrato problemi non di poco conto per quel che concerne l'applicazione ufficiale di YouTube per iPhone e iPad, ovvero la versione scaricabile dall'App Store. Infatti, le segnalazioni non mancano sul Web.

Gli utenti coinvolti si sono lamentati di continui crash dell'applicazione, che non permettono di fatto di utilizzare la piattaforma di Google, "costringendo" eventualmente le persone a passare alla versione Web del servizio (ad esempio, mediante un browser come Safari), se vogliono godersi i classici contenuti.

In ogni caso, non tutti i dispositivi sembrano essere coinvolti, in quanto, come fatto notare dalla fonte, alcuni utenti non sembrano aver riscontrato crash o altri problemi con YouTube. Tuttavia, come confermato dal profilo Twitter TeamYouTube, il problema sta effettivamente comportando "grattacapi" e per questo motivo è già stato promesso un fix, che arriverà "presto". Al netto di questo, perlomeno ora sapete eventualmente di non essere gli unici ad avere problemi.