No, il cratere meteoritico più antico del mondo non è un cratere da impatto

Gli scienziati a volte ritrattano quello che è stato detto in passato, riconsiderando un punto di vista nuovo e sicuramente più plausibile. Ciò avviene molto spesso con l'apprendimento di nuove nozioni e tecniche. Questo discorso può essere fatto anche con quello considerato come il cratere meteoritico più antico del mondo.

Così come avete potuto leggere anche dal titolo della notizia, un altro team ha scoperto che il cratere meteoritico più antico del mondo è, in realtà, il risultato di normali processi geologici. Un team internazionale di scienziati guidato da Chris Yakymchuk dell'Università di Waterloo, infatti, ha scoperto che le caratteristiche di questa regione non sono coerenti con quelle di un cratere da impatto.

"I cristalli di zircone nella roccia sono come piccole capsule del tempo", afferma Yakymchuk, professore del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente di Waterloo. "Conservano gli antichi danni causati dalle onde d'urto provocate dall'impatto di un meteorite. Non abbiamo riscontrato alcun danno di questo tipo."

Lo studio destinato a far discutere è stato pubblicato sulla rivista Earth and Planetary Science Letters. "Anche se siamo rimasti delusi dal fatto che non stavamo lavorando in una struttura che era il risultato di un meteorite che ha colpito il pianeta tre miliardi di anni fa, la scienza riguarda il progresso della conoscenza attraverso la scoperta e la nostra comprensione della storia antica della Terra continua ad evolversi", afferma infine Yakymchuk.