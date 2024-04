Questo cratere potrebbe essere il punto in cui la 'seconda luna' si staccò dalla prima

L'asteroide Kamo'oalewa è stato al centro di studi approfonditi sin dalla sua scoperta. Astronomi e scienziati hanno lavorato per capire la sua provenienza, e recentemente un gruppo guidato da Yifei Jiao dell'Università Tsinghua in Cina ha fatto una scoperta significativa.

Attraverso simulazioni numeriche, hanno ipotizzato che Kamo'oalewa possa essere stato originato dal cratere Giordano Bruno, situato sul lato lontano della Luna. Questo, con un diametro di 22 km, è uno dei pochi sulla Luna di dimensioni adeguate e sufficientemente giovane per poter essere il suo "papà". La teoria suggerisce che un grosso impatto ha scagliato frammenti lunari nello spazio, alcuni dei quali hanno raggiunto un'orbita simile a quella terrestre.

L'asteroide ha diverse caratteristiche che supportano questa teoria: la sua rotazione è rapida, il che implica che è una massa solida e non un aggregato di detriti. Inoltre, il modo in cui riflette la luce e il suo colore sono molto simili a quelli della superficie lunare, diversamente dagli altri asteroidi vicini alla Terra. Il posizionamento orbitale di Kamo'oalewa è un altro indizio della sua origine lunare. La sua traiettoria è difficile da osservare, ma i dettagli della sua orbita rivelano somiglianze con la dinamica tipica dei frammenti espulsi dalla Luna. Infine, la composizione del suolo intorno al cratere Giordano Bruno, in particolare la presenza di piroxene, è compatibile con quella dell'asteroide.

Nonostante le evidenze attuali non siano definitive, un la Cina si prepara a esplorare Kamo'oalewa più da vicino. La missione prevede di raccogliere campioni dall'asteroide e riportarli sulla Terra per studi ulteriori, che potrebbero confermare definitivamente le origini lunari di questo ammasso roccioso e forse rivelare ulteriori dettagli su altri frammenti dispersi nello spazio.

