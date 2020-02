Un cratere vecchio 15 milioni sulla Terra potrebbe offrirci alcuni indizi su Marte

Che collegamento esiste tra un cratere vecchio 15 milioni di anni sulla Terra e la storia degli oceani di Marte? Secondo alcuni ricercatori il cratere, chiamato Cratere di Nördlingen, presenta somiglianze con la superficie marziana. Studiare questo luogo, infatti, potrebbe far luce sul passato di Marte.

"La domanda che guida i nostri interessi non è se ci sia vita sull'attuale Marte", afferma Tim Lyons, professore di biogeochimica all'Università della California e coautore del nuovo studio, in una dichiarazione che descrive la nuovo ricerca. I ricercatori sono guidati, invece, dalla domanda: "Esisteva la vita su Marte?"

Sappiamo che oggi il pianeta è troppo arido e freddo per ospitare forme di vita. Tuttavia, 4 miliardi di anni fa, Marte potrebbe essere stato abbastanza caldo per ospitare oceani sulla superficie e, possibilmente, per la vita, secondo lo studio. "L'atmosfera avrebbe probabilmente avuto bisogno di un'immensa quantità di gas serra, in particolare di anidride carbonica", aggiunge Chris Tino co-primo autore dell'articolo.

I ricercatori, infatti, hanno studiato campioni di roccia dal Cratere di Nördlingen. I loro risultati mostrano che i campioni hanno un pH elevato (in base al rapporto degli isotopi di azoto), nonché un'alta alcalinità. Perché studiare proprio questo luogo? In vista della missione Mars 2020, quando un rover atterrerà nel Cratere Jezero, molto simile a quello presente sulla Terra. I risultati suggeriscono che il cratere marziano avrà una composizione chimica paragonabile.

Secondo gli addetti ai lavori, i microrganismi più semplici potrebbero sopravvivere se l'acqua su Marte avesse un livello di pH neutro e fosse altamente alcalina. Inoltre, i campioni della missione Mars 2020, un giorno, saranno riportati sulla Terra.