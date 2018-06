Crea per scherzo una criptovaluta da 2 miliardi: 'mania del mercato'

Un imprenditore ha creato per scherzo una criptovaluta che ora ha un capital market circa 2 miliardi di dollari e ora ci racconta il perché questo è un problema.

L'imprenditore in questione è Jackson Palmer, Product di Adobe, mentre la sua criptovaluta si chiama Dogecoin. Ebbene, l'uomo aveva creato la moneta in questione per scherzo nel 2013, ben prima del boom di questo tipo di valuta, e tramite un tweet aveva ironicamente invitato a "investire nel Dogecoin". Peccato che le persone lo abbiamo preso sul serio.

Per questo motivo, Palmer ha deciso di scrivere un articolo in merito sulle pagine di Motherboard, dove si legge: "Quando ho scherzosamente twittato di 'investire in Dogecoin' verso la fine del 2013, non avrei mai immaginato che la criptovaluta ironica che avevo appena portato nel mondo sarebbe stata ancora in vita nel 2018, per non parlare di un capital market da 2 miliardi di dollari raggiunto giusto questa settimana".

"La valutazione di Dogecoin è il risultato della mania del mercato che ha portato gli investitori inesperti a comprare beni a basso prezzo per un capriccio personale [...]. Nel 2015 ho deciso di ritirarmi da qualsiasi coinvolgimento in Dogecoin e criptovalute in generale. Ho consegnato lo sviluppo di Dogecoin a un gruppo di membri della comunità di cui mi fidavo. [...] (Questo perché, ndr) ho visto lo spazio invaso da opportunisti che cercavano di fare soldi, piuttosto che di investire nell'evoluzione della tecnologia (che, già allora, sapevamo che stava affrontando problemi tecnici reali). [...] C'è un detto popolare nei mercati finanziari sulla falsariga di 'Quando il tassista ti dice di comprare azioni, sai che è il momento di vendere'. Fondamentalmente, quando uno sconosciuto con (presumibilmente) poca esperienza nel mercato azionario sta dando consigli, è un'indicazione che il mercato è troppo popolare per andare bene", ha aggiunto Palmer.

Insomma, dichiarazioni che non possono che far riflettere, visto che arrivano da un professionista che una criptovaluta l'ha creata e vista crescere per anni.