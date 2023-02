Creality apre il 2023 col botto: ecco la CR-M4 'quasi' industriale!

A un paio di mesi di distanza dall'annuncio della Ender 5 S1, il ciclone Creality torna alla carica svelando al mondo la sua ultima fatica, la nuova Creality CR-M4 "Quasi-industrial".

La nuova cartesiana del gigante asiatico entra a gamba tesa nel mercato delle stampanti 3D a filamento (FDM) ad ampio formato con un volume di stampa di 450 x 450 x 470 mm, doppia barra laterale di supporto e uno Sprite Extruder rimaneggiato, all-metal con doppia ruota dentata, per garantire alte velocità e temperature più elevate (fino a 300 °C), che sbloccano il supporto a materiali leggermente più tecnici come il PA.

Una delle feature più accattivanti, tuttavia, riguarda il software e la possibilità di un controllo remoto pressoché totale tramite Creality Cloud, anche in configurazione "farm", quindi con più macchine in parallelo.

Completano la scheda tecnica un asse Z a doppio motore sincronizzato, un cablaggio tramite catena passa-cavi sia in verticale che in orizzontale, un display touch e un piano riscaldato con autolivellamento su griglia a 25 punti, naturalmente dotato di tappetino metallico flessibile.

Dulcis in fundo, il movimento dell'asse Y è garantito tramite guide lineari, che vanno a completare il quadro di una stampante di livello superiore. La nuova Creality CR-M4 è già disponibile sullo store ufficiale a partire da 1.359 euro.

Per chi fosse interessato a un'alternativa non professionale, ricordiamo che negli ultimi mesi vi abbiamo raccontato la nostra esperienza nella recensione della Ender 3 S1 Plus, un'altra macchina FDM ad ampio formato, che ci ha convinti sino in fondo grazie alla sua affidabilità e a un prezzo straordinariamente competitivo.