Creality, bomba per la stampa 3D: arriva la nuova Ender 5 S1

Dopo una serie interminabile di teaser, finalmente Creality ha deciso di scoprire le sue carte e annunciare l'evento di presentazione della sua nuova creazione, una stampante 3D FDM che si preannuncia particolarmente intrigante per diversi aspetti.



Nonostante sia ancora parzialmente avvolta nel mistero, la nuova Creality Ender 5 S1 dovrebbe puntare a migliorare quanto proposto già con la serie Ender 3 S1, vale a dire con un importante restyling e una profonda riprogettazione.

Sono ormai lontani i tempi in cui la Ender 3 figurava tra le migliori stampanti 3D sotto i 200 euro, pur essendo ancora oggi tra i modelli più apprezzati. Proprio come i gioielli della serie S1, anche la nuova Ender 5 avrà un blocco estrusore di tipo "Sprite", un modulo direct drive apprezzatissimo dalla community per la sua ingegnerizzazione.

Tuttavia, quello di cui parla Creality è un nuovo sistema, migliorato nella sostanza e che dovrebbe puntare ad aumentare enormemente la velocità di stampa.

Ci attende un hotend di tipo Volcano? Difficile a dirsi, ma l'appuntamento è fissato per il 3 novembre 2022 alle 15, ora italiana, quando l'azienda mostrerà ogni dettaglio tecnico della sua nuova stampante 3D FDM, prezzi e disponibilità per il mercato globale.

Questo lancio arriva in un periodo di forte fermento per l'intero mercato della stampa 3D, dopo aver assistito al roboante lancio di Anycubic Kobra Go e Neo, ultimi innesti del produttore nella lineup Kobra per questo 2022.