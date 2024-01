Creality K1C, ufficiale la nuova stampante 3D smart, veloce e senza clog!

Tra i protagonisti assoluti per quel che riguarda la stampa 3D, Creality ha presentato la sua K1C al CES 2024, una stampante che finalmente non ha più alcun segreto ed è disponibile per le prime prenotazioni.

La Creality K1C migliora praticamente ogni punto debole della precedente iterazione, dal sistema di estrusione alla compatibilità con i filamenti aftermarket, oltre ad aggiungere altre interessanti novità, come un sistema di monitoraggio tramite videocamera IA, un filtro aria migliore e velocità da record per la sua categoria.

Il nuovo estrusore all-metal promette una estrema affidabilità con 1000h di stampa senza clog garantite. Il sistema "Unicorn" consente di stampare anche con filamenti caricati a carbonio, tipo PLA-CF e PETG-CF e Creality promette risultati vicini a quelli del mondo professionale.

Si tratta di una stampante intelligente, che offre un'esperienza out-of-the box, senza particolari configurazioni da eseguire o assemblaggi. La stampa potrà essere accompagnata da funzioni avanzate come i timelapse o il monitoraggio dei fallimenti tramite la fotocamera integrata, mentre il livellamento automatico rende ancora più semplice l'adesione al piano di stampa.

Creality stima la rumorosità della stampante entro i 45 dB, sulla carta molto silenziosa. Ovviamente, il controllo avviene tramite display touch a colori da 4,3", proprio come nel precedente modello.

Connettività e controllo remoto tramite Wifi, temperatura massima di 300/100 °C rispettivamente per hotend e piatto, velocità fino a 600 mm/s e accelerazione massima di 20.000 mm/s2: queste sono solo alcune delle specifiche di una stampante che si preannuncia tra le più valide del 2024 nella sua fascia di prezzo. Sul sito ufficiale sono già partiti i preorder. Nella prima fase, il prezzo di listino di 599 euro sarà scontato a 569 euro.