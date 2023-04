Creality presenta le Halot 2023 e le nuove K1 FDM full enclosure

Dopo il reveal della Creality CR-M4 "quasi-industrial", l'azienda è tornata alla carica per arricchire ulteriormente il suo 2023 e per festeggiare alla grande il suo nono anniversario.

I protagonisti della nuova lineup Creality sono la gamma Creality K1, che vanterà due proposte FDM Full Enclosure, ovvero la K1 standard e la K1 Max. Inoltre, c'è stato spazio per un corposo refresh alla proposta MSLA con le nuove Halot Mage e Mage Pro e per alcuni innesti molto interessante per gli artisti digitali.

Partiamo proprio da Creality K1 e K1 Max. Si tratta di due stampanti 3D a filamento di tipo flagship, quindi ai vertici della categoria. Entrambe offrono un volume di stampa di 300x300x300 mm con velocità fino a 600 mm/s (accelerazione 20.000 mm/s2), resa possibile anche dal basso peso del corpo estrusore di appena 190g.

La scheda logica è equipaggiata con un chip dual core da 1.2 GHz che animerà il nuovo OS di Creality, ancora più semplice e intuitivo. Supporto totale alle nuove tecnologie, con la compatibilità nativa al collegamento in rete e al controllo remoto tramite Creality Print e Creality Cloud.

La K1 Max è dotata inoltre di auto-livellamento tramite LiDAR, con precisione al micron, e di un sistema di monitoraggio tramite webcam AI (risoluzione FullHD). Entrambe le feature possono essere aggiunte a parte anche sulla K1.

La K1 sarà in vendita a 599 dollari sul sito ufficiale, mentre la K1 Max verrà proposta a 999 dollari.

Anche la serie Halot Mage sarà "smart", con due modelli, vale a dire Creality Halot Mage e Halot Mage Pro. La nuova gamma MSLA rappresenta "una delle più veloci sul mercato", con particolare riferimento al modello Pro. Quest'ultimo è dotato del sistema Dynax per garantire precisione e rapidità.

Entrambe sono dotate di schermo LCD 8K da 10,3 pollici, di un nuovo sportello "MageArch" per l'accesso rapido all'area di stampa (blocco UV fino al 99.89% dall'esterno) e di sistema di purificazione dell'aria integrato.

In occasione del lancio, la Halot Mage sarà proposta in offerta fino al 15 aprile a 329 dollari anziché 399. La Halot Mage Pro, invece, è disponibile a 599 dollari.

Ultimi, ma non per importanza, i nuovi prodotti per creator tra cui CR-Scan Ferret e Creality Nebula Pad+ AI LiDAR, oltre alla Sermoon D3 Pro, stampante di grado industriale che andrà ad innalzare ulteriormente l'asticella rispetto alla Sermoon D3.