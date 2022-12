Creality sponsor della Max Creality League: tra stampa 3D ed eSport

Nelle ultime settimane Creality ha mostrato la sua Sermoon V1 nel corso della CIIE 2022, una stampante 3D chiusa che è divenuta simbolo della partnership tra Cina e Brasile. Ma le novità non sono affatto finite, poiché l'azienda ha annunciato una nuova avventura nel mondo degli eSport.

Lo scenario è quello della Max Creality League, uno dei tornei più importanti del Paese sudamericano, che sarà ospitato nella Max Arena, dove 3200 team si scontreranno su Free Fire per contendersi il montepremi finale equivalente a circa 22.000 dollari.

Attualmente sono già in corso le fasi a gironi sul battle royale per Android e iOS, a cui seguiranno le eliminatorie e la finale, il cui appuntamento è fissato per il 10 dicembre 2022.

Creality sarà naturalmente sponsor dell'evento ma anche protagonista e sul palco della Max Arena mostrerà alcuni dei suoi prodotti più attesi dell'anno, tra cui la Sermoon D3, il poliedrico Creality Sonic Pad, l'incisore laser CR-Laser Falcon e la CR-M4, una stampante ad ampio formato. Inoltre, sarà presente anche un altro prodotto che gli appassionati staranno già da tempo: solo da qualche settimana, infatti, Creality ha presentato la Ender 5 S1, ultima evoluzione dell'icona della stampa 3D con un blocco Sprite rinnovato.

I prodotti saranno mostrati sul palco al pubblico mondiale da Victor Pruner, Sales Manager di Creality per l'area.