Si sta creando una pillola anti-invecchiamento per cani per farli vivere più a lungo

I cani sono delle creature che portano gioia nella vita dei loro padroni. Così tanta in così poco tempo e circoscritta - purtroppo - dalla loro vita media, inferiore di quella di noi esseri umani. Una startup sta cercando di cambiare la situazione ideando una pillola anti-età per aumentare la longevità dei nostri amici a quattro zampe.

C'è questa azienda, chiamata Loyal, che sta attualmente conducendo due studi che prevedono l'assunzione di una pillola mensile o giornaliera. Entrambi i prodotti sono nella loro fase iniziale, con date di lancio stimate rispettivamente nel 2026 e nel 2024. Se tutto dovesse andare secondo i piani (speriamo!) non dovrete aspettare molto (a proposito, ecco il cane più vecchio del mondo).

La startup sta effettuando il più grande studio di epigenetica del cane mai condotto, che mostra ai ricercatori tutti quei cambiamenti reversibili che agiscono sul DNA. In poche parole, capire come questi cambiamenti molecolari contribuiscano all'invecchiamento del nostro animale domestico potrebbe fornire parametri di riferimento migliori per stabilire la salute di un cane.

"Presto tu e il tuo cane potrete beneficiare di queste intuizioni, direttamente attraverso un test che informa la salute e lo stile di vita o indirettamente attraverso uno sviluppo terapeutico più rapido", ha affermato Zane Koch di Loyal. Sperando che queste sperimentazioni abbiano successo, grazie agli studi saremo avvantaggiati anche noi umani, perché saranno svelati alcuni concetti chiave dell'invecchiamento. Nel frattempo Jeff Bezos sta investendo in una startup che vuole allungare la vita.

Insomma, speriamo bene per tutti!