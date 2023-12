Creano mini-cervelli con staminali e rimangono stupiti quando crescono gli occhi

I ricercatori hanno osservato che mini-cervelli coltivati in laboratorio da cellule staminali hanno sviluppato spontaneamente strutture rudimentali simili agli occhi. Questa scoperta, pubblicata in un articolo affascinante nel 2021, ha aperto nuove frontiere nella comprensione dello sviluppo e delle malattie oculari.

Gli organoidi cerebrali, piccole strutture tridimensionali coltivate da cellule staminali pluripotenti indotte - cellule prelevate da adulti e reingegnerizzate in cellule staminali con il potenziale di crescere in diversi tipi di tessuto - hanno mostrato la formazione di due coppette ottiche bilateralmente simmetriche.

Questo processo riflette lo sviluppo delle strutture oculari negli embrioni umani. "I nostri lavori evidenziano la notevole capacità degli organoidi cerebrali di generare strutture sensoriali primitive sensibili alla luce e contenenti tipi cellulari simili a quelli trovati nel corpo", ha affermato il neuroscienziato Jay Gopalakrishnan dell'Università Ospedaliera di Düsseldorf, in Germania.

Gli organoidi cerebrali non sono veri e propri cervelli come potremmo immaginarli. Sono utilizzati per scopi di ricerca dove l'uso di cervelli viventi sarebbe impossibile o eticamente discutibile, come testare risposte ai farmaci o osservare lo sviluppo cellulare in determinate condizioni avverse (non vengono creati solo cervelli, ma anche altro!).

"Lo sviluppo dell'occhio è un processo complesso, e comprenderlo potrebbe consentire di sottolineare la base molecolare delle prime malattie retiniche", hanno scritto i ricercatori nel loro articolo. "Pertanto, è fondamentale studiare le vescicole ottiche che sono il primordio dell'occhio il cui estremo prossimale è attaccato al prosencefalo, essenziale per la corretta formazione degli organi visivi."

I loro organoidi cerebrali appena formati hanno formato coppette ottiche già a 30 giorni di sviluppo, con le strutture chiaramente visibili a 50 giorni. Questo è coerente con il tempismo dello sviluppo nell'embrione umano, il che significa che questi organoidi potrebbero essere utili per studiare le complessità di questo processo.