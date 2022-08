Creare embrioni umani in laboratorio per prelevare organi: sembra un film ma è realtà!

Una società di biotecnologia israeliana ovvero la Renewal Bio, ha dato il via ad un esperimento atto a creare embrioni umani sintetici a partire dalle cellule staminali.

Partendo da una recente ricerca di cui vi abbiamo parlato pochissimo tempo fa, in cui l'Università di Cambridge è riuscita a creare embrioni sintetici di topo, il dipartimento di genetica del "Weizmann Institute of Science" è riuscito a replicare l'esperimento, creando perfetti embrioni, adoperando per l'appunto cellule staminali senza l'utilizzo di sperma, uovo o utero.



Secondo il dott. Jacob Hanna, gli embrioni ottenuti in questo modo rappresenterebbero la soluzione perfetta per i trapianti di tessuti d'organo, infertilità, malattie genetiche e problemi legati all'invecchiamento. Inoltre, sottolinea che le cellule del sangue dell'embrione potrebbero essere impiegate per potenziare i sistemi degli immunocompromessi.

La vera svolta però, si ha nel momento in cui lo stesso Hanna una volta intervistato, afferma molto chiaramente e senza troppi giri di parole, di voler passare alla sperimentazione sull'uomo, utilizzando cellule umane per realizzare veri e propri organi, che verranno poi trapiantati singolarmente. Afferma inoltre di essere disposto ad utilizzare anche le sue cellule in nome della scienza.

Nonostante l'enfasi iniziale però, molti esperti si dicono scettici sulle reali potenzialità o efficacia nel lungo periodo, nonostante il primo esperimento tentato sui topi abbia ottenuto un buon successo, con delle evidenti conseguenze nel mondo accademico.



Si tratta di un argomento che sicuramente divide la comunità scientifica fra chi vede in questa pratica l'avanzamento della scienza medica e chi, come la maggioranza, appare preoccupato per i risvolti etici e morali di questa tipologia di ricerche.

Sicuramente però, come ci ha dimostrato la creazione di un minuscolo cuore in laboratorio, la scienza sta facendo passi da gigante in tempi brevissimi. Continuando dunque di questo passo, dove riusciremo ad arrivare tra pochi anni?