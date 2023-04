Si può creare lo stesso gioco con 8 motori diversi? La sfida di uno youtuber

Se l'ultima demo di Unreal Engine 5.2 ci ha lasciati a bocca aperta soprattutto per la semplicità del suo tool procedurale, gli strumenti attualmente a disposizione degli sviluppatori non sono sempre così intuitivi.

Per questo motivo, lo youtuber e game developer Emeral ha deciso di tentare una particolare sfida, ovvero quella di sviluppare lo stesso semplice videogioco su ben 8 motori diversi attualmente a sua disposizione. La scelta è ricaduta su Unity, l'egine con cui ammette di essere più a suo agio, Unreal Engine, Godot, Game Maker, Construct, GDevelop, RPG Maker e Scratch.

Trovate il video in apertura ma vi anticipiamo che l'impatto visivo sarà profondamente diverso anche in virtù degli asset a disposizione. Su Unreal, per esempio, Emeral racconta di non aver avuto il coraggio di affrontarlo prima d'ora per timore della difficoltà di apprendimento e per la necessità di conoscere C++.

Lo youtuber è riuscito ad aggirare il problema utilizzando Blueprint egli asset raccolti sul marketplace del motore di gioco.

Interessante anche il suo approccio con Godot, dove ha utilizzato MagicaVoxel per creare i modelli 3D per poi importarli tramite un tool dedicato. Altro aspetto in favore di questo motore è la community particolarmente attiva nel supportare nuovi utenti.

Vi lasciamo alla visione del video, in cui potrete seguire passo passo tutto il processo creativo e le sue contromisure per imparare a utilizzare sistemi con cui non aveva mai avuto nulla a che fare.