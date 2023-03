Creare immagini da un testo? Ecco 5 servizi IA che potreste non conoscere

L'intelligenza artificiale si sta rivelando uno dei fenomeni più interessanti del mondo Tech da un bel po' di tempo a questa parte. Di mezzo ci sono anche i generatori di immagini a partire da un input testuale, i cui principali nomi di spicco sono DALL-E, Stable Diffusion e Midjourney. Ne esistono però molti altri: vale la pena darci un'occhiata.

Ebbene, in questa sede andremo dunque a citare rapidamente 5 ulteriori generatori di immagini IA un po' meno noti rispetto a quelli indicati in precedenza. A tal proposito, un servizio potenzialmente interessante di cui potreste aver sentito parlare ben poco è il portale Deep Dream Generator. Quest'ultimo accoglie l'utente tramite una home page in stile social network, con tanto di condivisione delle immagini e cuoricini annessi. L'interfaccia è intuitiva e sono il tasto "Generate" e la successiva iscrizione a dare il via alla "magia".

Il sito Web di starryai è poi un'altra meta che potreste voler far raggiungere al puntatore del mouse, visto che si fa riferimento a una soluzione che funziona rapidamente anche da dispositivi mobili. A proposito di servizi che possono funzionare persino in mobilità, il portale di Dream by WOMBO potrebbe darvi soddisfazioni non di poco conto. Premendo sul pulsante "Create", risulta infatti possibile iniziare a ottenere un'anteprima in pochi secondi (in questo caso anche senza registrazione).

Come vedete invece la possibilità di scegliere tra le IA più famose in grado di generare immagini, da DALL-E 2 a Stable Diffusion, mediante un'unica soluzione? Il sito Web di NightCafe permette di selezionare e utilizzare quella che più vi aggrada. Infine, un'altra soluzione che ha attirato l'attenzione, anche per via dei comodi tutorial iniziali pubblicati dai suoi creatori, è rappresentata dal portale di Jasper. Insomma, come fatto notare anche da SlashGear, le alternative in termini di servizi di questo tipo non mancano di certo.