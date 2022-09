Creare metano dalla fognatura? Il grande progetto viene dall'Emilia Romagna

Oggi parliamo di energia e di una nuova metodologia ideata dalla società multiservizi emiliana Hera, al fine di ricavare metano dalle acque fognarie...e non solo!

In questo periodo non si fa altro che parlare di crisi energetica, come dimostrato dal Pirellone lasciato al buio. Proprio per questo motivo, appare fondamentale evidenziare tutte le nuove invenzioni impiegate in questo fronte, che di certo non rappresentano la soluzione alla difficile situazione che noi tutti stiamo vivendo ma, potrebbero essere un piccolo passo in avanti.

Si tratta di un innovativo progetto definito, dalla società ideatrice Hera "SynBioS" (Syngas Biological Storage) che dal prossimo anno consentirà di trasformare le acque fognarie direttamente in biogas (ovvero in energia) per ben 1200 famiglie emiliane. Il suo funzionamento deriva sia dallo sfruttamento dell'energia in eccesso prodotta da impianti a energia rinnovabile (eolica o solare), sia dalle acque reflue, ovvero la normale fognatura.

Quando la rete elettrica non sarà in grado di assorbire tale energia, allora la si utilizzerà per alimentare un processo di elettrolisi che andrà a separare l'ossigeno dall'idrogeno. Sarà quest'ultimo ad essere poi impiegato per la produzione del metano, immesso in un secondo momento nella rete cittadina.

L'ingegnere Bordesan, responsabile di Inrete Distribuzione, ha affermato come sia un modo utile al fine di immagazzinare energia che altrimenti andrebbe persa. A tutto ciò si aggiunge la produzione di ossigeno che potrà essere reimmesso nell'impianto di depurazione e l'abbattimento delle emissioni di gas serra con l'assorbimento di 50 metri cubi l'ora, pari all'impatto annuo di circa 400 auto.

A quanto pare non si spreca nulla in questo progetto, riutilizzando i prodotti di scarto sia delle nostre abitazioni (fognatura) sia delle grandi centrali rinnovabili ("energia extra"). La speranza è quella che possano più spesso giungere notizie simili a questa, al fine di arginare gli effetti dei cambiamenti climatici che mettono a rischio persino l'acqua potabile, prospettando un futuro ben poco roseo.