Creare modelli 3D da foto con iPhone? La rivoluzionaria nuova app di Epic Games

A soli pochi giorni dall'annuncio della tecnologia NVIDIA Instant NeRF (che promette di creare scene 3D a partire da fotografie 2D), è arrivato un reveal che sembra spingersi ancora più in là. Questa volta si fa riferimento a un progetto di Epic Games.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e iDownloadBlog, nonché come ufficializzato mediante il portale del software di fotogrammetria RealityCapture (Capturing Reality è stata acquisita da Epic Games a marzo 2021), nella giornata del 4 aprile 2022 la società dietro a titoli ben noti come Fortnite (nonché al negozio digitale Epic Games Store) ha deciso di mostrare al mondo la sua nuova applicazione chiamata RealityScan.

Quest'ultima, realizzata in collaborazione con Quixel, porta la tecnica della fotogrammetria legata alla creazione di modelli 3D a uno step successivo. Infatti, come potete vedere nel video pubblicato sul canale YouTube Capturing Reality, si fa semplicemente uso di foto scattate con un iPhone. Queste ultime vengono poi infatti "trasformate" in un modello 3D, che chiaramente può poi essere utilizzato per creazioni relative al motore grafico Unreal Engine (sempre di proprietà di Epic Games).

L'app è attualmente in una fase Beta limitata mediante Apple TestFlight che coinvolgerà fino a un massimo di 10.000 utenti e mira a rendere particolarmente semplice e rapida la creazione di modelli 3D, "trasformando" mediante un comune smartphone un oggetto reale in un modello 3D da inserire, ad esempio, in un videogioco. In parole povere, se la tecnologia si dimostrerà funzionare a dovere, si sta effettuando un passo in avanti importante in termini di accessibilità della fotogrammetria (Epic Games vuole rendere più semplice il tutto anche a chi vuole realizzare modelli 3D per hobby).

Per il resto, i risultati finali si possono condividere su Sketchfab, piattaforma ben nota per il mondo dei modelli 3D. Volete dare un'occhiata al sample messo a disposizione da Epic Games (quello che si vede nel video)? Potete trovarlo in un'apposita pagina di Sketchfab. La software house ha già svelato che più avanti arriverà anche una versione Android dell'app (ci sarà una fase Early Access entro fine 2022).