Creare una nuova playlist su YouTube? Un gioco da ragazzi su Android

Mentre continuano a tenere banco le questioni relative ad AdBlock e YouTube, torniamo a trattare su queste pagine alcune curiosità legate alla popolare piattaforma di streaming di casa Google. Se infatti state pensando di "mettere da parte" una serie di video da guardare (o da far guardare) in futuro, potrebbe interessarvi creare una playlist.

Potreste non saperlo, ma YouTube permette agli utenti di realizzare delle liste di video da riprodurre in sequenza, che possono tornare utili anche per "salvare" alcuni contenuti che si potrebbero voler guardare in futuro (in modo da rendere tutto più comodo e non dimenticarsi di qualche video). Inoltre, le playlist possono risultare pubbliche, così che anche gli altri utenti possano usufruirne.

Per intenderci, un esempio pratico di playlist pubblica riguarda la Stagione 1 di MTV Spit, i cui video vengono in questo modo riprodotti uno dopo l'altro. Senza questo tipo di lista, invece, gli utenti avrebbero dovuto cercare manualmente le puntate (o seguire i consigliati, anche se questi non sono sempre precisi oppure potrebbero "fare spoiler" sulle puntate).

In ogni caso, per creare una playlist su YouTube a partire dall'app per Android, vi basta semplicemente spostarvi nella sezione "Tu" collocata in basso a destra, dando poi un'occhiata alla sezione "Playlist" e selezionando l'icona "Nuova playlist". In questo modo, potrete dunque aggiungere dei video tra quelli guardati di recente, premendo poi sul tasto "Avanti" per proseguire, dare un titolo alla lista di video e scegliere se quest'ultima è "Privata", "Non in elenco" o "Pubblica". Insomma, è tutto molto semplice e adesso sapete anche eventualmente come condividere una serie di video.