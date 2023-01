Creare un QR Code per la password del Wi-Fi? Ecco la procedura

Se siete perennemente sbadati (anche per via della travolgente routine, diciamolo) e continuate dunque a scordarvi la password della vostra rete Wi-Fi, potreste voler trasformare quest'ultima in un QR Code, così anche eventualmente da far accedere rapidamente gli ospiti in questo modo.

Ebbene, come indicato anche da SlashGear, fare questo è in realtà molto semplice. Infatti, esistono dei portali che consentono di generare "al volo" un codice QR in grado di contenere un "testo nascosto". Avrete dunque probabilmente già intuito come potete sfruttare questa possibilità: vi basta digitare come "testo nascosto" le credenziali della vostra rete Wi-Fi, in modo da consentire poi di scansionarle.

Un portale che permette di fare questo è, ad esempio, quello chiamato QRCode Monkey. Una volta raggiunto quest'ultimo, ciò che vi basta fare è selezionare la voce "WIFI", presente in alto a destra, in modo da poter poi inserire SSID (il nome della rete), password e indicazioni relativamente allo standard usato (ad esempio, WPA/WPA2).

Dopodiché, potrete eventualmente personalizzare il QR Code in termini di design, dai colori all'eventuale logo da inserire. Potrete poi anche scegliere di ridimensionare il risultato finale, procedendo infine al download in formato PNG o negli altri metodi consentiti dal portale. Successivamente, potreste chiaramente pensare di stampare il tutto e provare a scansionarlo mediante un qualsivoglia dispositivo.