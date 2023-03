Creare uno smartphone? Ingegneri per un giorno col gioco Xiaomi

Per celebrare il lancio della serie Redmi Note 12 in Italia, Xiaomi propone un nuovo tipo di esperienza per i suoi fan. Stavolta si tratta di un vero e proprio tentativo di gamification che ci insegna divertendoci quanto possa essere affascinante creare uno smartphone.

Chiaramente, il processo prevede la formulazione dello smartphone "perfetto" a partire da una serie di requisiti e alternative per raggiungerli. Non è un caso che alla fine si andrà a comporre qualcosa di molto simile a uno smartphone della serie Redmi Note 12, a seconda del tipo di componenti che andremo a scegliere.

Alla fine del percorso ci verrà svelato lo smartphone creato, ci verrà conferito un titolo onorifico in qualità di "Ingegnere Redmi" e otterremo interessanti sconti per l'acquisto di uno smartphone della serie.

Il procedimento è semplice e divertente e, soprattutto, ci consente di fare qualcosa di diverso mentre si cerca di scoprire la scheda tecnica di un nuovo smartphone invece di leggere un freddo elenco puntato o numerato. Per provare l'esperienza interattiva potrete andare direttamente ala pagina di Build Your Phone.

Noi abbiamo raggiunto il titolo di Redmi Note Advanced Engineer per aver creato un Redmi Note 12 con display a 120Hz, Snapdragon 685 e batteria a lunga durata con un coupon da 10 euro. Raccontateci la vostra esperienza: che smartphone siete riusciti a creare?