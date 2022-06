Creare una supercolla biologica dalle bacche di vischio? Ecco come

Un nuovo studio della McGill University e del Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, pubblicato sulle pagine di PNAS Nexus, ha dimostrato come attraverso la semplice lavorazione delle bacche di vischio si possano produrre metri di una particolare colla biologica chiamata "viscina".

Ogni bacca, infatti, può produrne naturalmente fino a due metri, permettendo ai semi di questa pianta parassita di attaccarsi ed infettare le piante ospiti. Ora, attraverso una semplice lavorazione, le fibre flessibili ma ultra resistenti di viscina, capaci di aderire sia alla pelle che alla cartilagine (nonché a vari materiali sintetici), potrebbero avere una vasta gamma di applicazioni, sia biomediche che industriali.

I ricercatori hanno scoperto che, quando sono bagnate, le fibre di viscina possono essere allungate in film sottili o assemblate in strutture 3D. Ciò significa che la viscina potrebbe essere potenzialmente utilizzata come sigillante per ferite o cerotti cutanei, grazie alla sua capacità di attaccarsi alle cose che è completamente reversibile in condizioni di umidità.

Il dott. Nils Horbelt, primo autore dell'articolo, ha affermato: "Ho indossato un sottile velo di viscina sulla mia pelle per tre giorni per osservarne le qualità adesive, ed in seguito sono stato in grado di rimuoverlo dalle dita semplicemente strofinandole tra loro".

Il prossimo obiettivo dei ricercatori sarà ottenere una migliore comprensione della chimica alla base di questo materiale estremamente appiccicoso, in modo da poter replicare il processo in maniera rapida ed economica.

Matthew Harrington, autore senior dello studio, ha aggiunto: "Il fatto che la viscina possa aderire sia al legno che alla pelle, o a molti altri materiali, può essere rilevante dal punto di vista evolutivo. Può infatti rappresentare in maniera semplice ed efficace una chimica di adesione altamente versatile".

Rimanendo in tempo, qualche tempo fa venne realizzata anche una super colla che utilizza un campo magnetico per far aderire di tutto. Inoltre, sapete che durante la guerra del Vietnam venne usata la super colla per un motivo particolare?