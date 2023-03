Creare un video IA a partire da un testo: provate l'impressionante tool

Ormai non si fa praticamente riferimento ad altro contestualmente al mondo Tech. Dopo aver trattato le funzionalità IA del browser Opera, è già giunto il momento di soffermarsi su altre novità in questo campo. Questa volta si fa riferimento a qualcosa che potrebbe lasciarvi ulteriormente a bocca aperta: la generazione di video tramite IA.

Infatti, come fatto notare anche da Gizmodo, ormai il momento è arrivato: i servizi di questo tipo stanno per diventare sempre più facilmente utilizzabili. Questo significa che presto l'attenzione degli appassionati del mondo della tecnologia potrebbe focalizzarsi anche su questa tipologia di soluzioni, oltre che su novità come l'integrazione di ChatGPT su Bing.

Di mezzo c'è l'introduzione di Gen-2 di Runway, un sistema IA che dispone anche di una funzione Text to Video e che mira a rappresentare uno dei primi servizi "aperti al pubblico" di questo tipo. Se non vi è del tutto chiaro a cosa si fa riferimento, potreste voler dare un'occhiata al video pubblicato sul canale YouTube di Runway, in cui vengono mostrati anche i progressi effettuati dal progetto col passare del tempo.

I risultati che si vedono nel video sembrano indicare che si sta raggiungendo una qualità interessante per i contenuti di questo tipo, generati anche solamente a partire da un testo. A tal proposito, un sistema che potrebbe attirare in tempi più rapidi l'attenzione degli utenti è chiamato ModelScope.

Si tratta infatti di una soluzione IA in grado proprio di creare video a partire da un input testuale, che risulta già accessibile mediante un comune browser. Basta infatti collegarsi al portale legato a ModelScope, digitare l'input in inglese descrivendo ciò che si vuole ottenere e premere sul pulsante "Generate video" per avere un risultato.

Ci potrebbe chiaramente volere un po' di tempo per poter vedere la rapida clip generata (che dura 2 secondi), ma capite bene che questa tecnologia potrebbe potenzialmente lasciare a bocca aperta non poche persone. In ogni caso, vale la pena sottolineare che ModelScope può essere utilizzato solamente per scopi non commerciali. Si tratta infatti di un esperimento open source del DAMO Vision Intelligence Lab, ovvero di una divisione di ricerca del gigante dell'e-commerce Alibaba. Per il resto, chiaramente il dibattito sul copyright e sulle fonti utilizzate per addestrare questo tipo di IA è già iniziato.