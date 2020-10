È stata creata una busta, in alternativa a quella plastica, commestibile per gli animali

In Giappone, la città di Nara è una popolare destinazione turistica ed è meglio conosciuta per il "Parco dei cervi". Sfortunatamente, gli animali di questo luogo si sono spesso ammalati e talvolta sono morti dopo aver mangiato i rifiuti di plastica lasciati dai visitatori. Così un imprenditore ha deciso di fare qualcosa.

Hidetoshi Matsukawa, grossista locale di cosmetici e presidente di Nara-ism, insieme ad altre due persone, ha creato le borse Shika-gami (letteralmente "carta di cervo"). Invece di utilizzare il materiale plastico, è stato utilizzato un comune cracker che i turisti usano per nutrire i cervi locali: lo Shika Sembei.

Sono morti almeno 14 cervi (e non solo) a causa di plastica all'interno del loro stomaco. "Volevo fare qualcosa per proteggere il cervo, che è il simbolo di Nara", ha dichiarato alla CNN Hidetoshi Matsukawa. Dopo la sua idea iniziale, ha subito contattato alcuni suoi amici del settore che lo hanno aiutato fin da subito a trovare un'alternativa.

Matsukawa ha utilizzato la crusca di riso dei cracker per i cervi e la polpa dei cartoni del latte riciclati per creare il nuovo materiale. "Abbiamo appreso che la crusca di riso viene per lo più sprecata nel processo di lucidatura del riso. Quindi questo sostituto aiuta anche a ridurre questo spreco", afferma Matsukawa. Il team ha anche fatto esaminare il prodotto dai Japan Food Research Laboratories per assicurarsi che fosse sicuro.

Attualmente questa "busta commestibile" è ancora in via di sviluppo, soprattutto per ridurre il costo e perfezionare la produzione, ma alcuni negozi della zona la stanno già utilizzando. Insomma, la dimostrazione che per creare qualcosa capace di aiutare l'ambiente non ci vuole molto: solo una massiccia dose di buona volontà e voglia (soprattutto!) di metterla in pratica.