Creata una 'caramella' che potrebbe sostituire le siringhe durante i vaccini

E’ stata presentata una specie di piccola caramella che potrebbe sostituire aghi e siringhe durante l’inoculazione dei vaccini, con grandi benefici per l’ambiente.

Quando decidiamo di andare a farci il vaccino, per esempio quello che si fa ogni anno contro l’influenza stagionale, solitamente ci viene inoculato dagli addetti per mezzo di siringhe, le quali devono poi essere smaltite in tutta sicurezza. Tuttavia è stato recentemente presentato un dispositivo medico che potrebbe, un giorno, sostituire le siringhe durante le vaccinazioni e, oltre a beneficiarne l’ambiente in cui viviamo, sarà possibile distribuire i vaccini con più facilità ed efficacia. E’ stato, infatti, sviluppato un piccolo disco che potrebbe sembrare una caramella, all'interno della quale è presente il vaccino. La distribuzione del vaccino con questo supporto può avvenire semplicemente per via orale, molto più velocemente, quindi, rispetto alle classiche inoculazioni con la siringa.

Questo supporto è stato strutturato in modo da stabilizzare, al suo interno, virus vivi o altre sostanze biologiche. I vantaggi di distribuire i vaccini in questo modo sono molteplici: per prima cosa, ci dicono gli scienziati che hanno partecipato al progetto, non ci sarebbe bisogno di refrigerazione alcuna. Da questo deriva un risparmio energetico, ovviamente, senza contare che, avendo le dimensioni di una piccola caramella schiacciata, se ne possono trasportare molte in molto meno spazio. Anche il processo chimico è relativamente semplice e le sostanze necessarie a formare queste “caramelle” sono estremamente economiche.

Questo dispositivo medico è formato da due sottilissimi film che contengono e stabilizzano virus e batteri per molto tempo. Nonostante la relativa semplicità, per creare questo piccolo dispositivo medico ci sono voluti più di 450 tentativi, ci dicono gli esperti che l’hanno creato. Anche da un punto di vista ambientale i vantaggi sono molteplici. Oltre a non aver bisogno di refrigerazione e grazie ad una estrema facilità di trasporto e costruzione, si avrà una netta diminuzione della plastica perché non si userebbero più le classiche siringhe usa e getta.