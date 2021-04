È stata creata una cellula artificiale che cresce e si divide come quella vera

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Cell, gli scienziati hanno sviluppato un organismo sintetico unicellulare che cresce e si divide in modo molto simile a una cellula normale, imitando gli aspetti del ciclo di divisione cellulare che è alla base della vita.

"Il nostro obiettivo è conoscere la funzione di ogni gene in modo da poter sviluppare un modello completo di come funziona una cellula", afferma il biofisico James Pelletier del MIT e del National Institute of Standards and Technology (NIST). Il primo esperimento del genere, chiamato JCVI-syn1.0, risale al 2010 ed è stato il primo organismo sulla Terra con un genoma interamente sintetico.

Adesso, i membri dello stesso gruppo di ricerca hanno trovato un modo per prevenire il verificarsi di alcune strane morfologie con una variante modificata del loro terzo progetto chiamato JCVI-syn3.0, nota come JCVI-syn3A. Con l'aggiunta di 19 geni non presenti nella precedente cellula artificiale, il nuovo JCVI-syn3A è in grado di subire la divisione cellulare in modo più normale e coerente.

"JCVI-syn3A offre quindi un modello minimo convincente per la fisiologia batterica e una piattaforma per la biologia ingegneristica in generale", spiegano i ricercatori nel loro articolo. "Vogliamo capire le regole fondamentali di progettazione della vita. Questa cellula può aiutarci a scoprire e comprendere quelle regole", afferma infine Elizabeth Strychalski, leader del Cellular Engineering Group del NIST.