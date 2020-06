È stata creata la 'chimera' uomo-topo più umana di sempre

Gli scienziati hanno creato in laboratorio un modello di embrione topo-umano contenente fino al 4% di cellule umane: si tratta della chimera con più cellule umane di sempre o un organismo composto da due diversi set di DNA.

Affinché le cellule staminali embrionali umane e le cellule staminali embrionali di topo possano unirsi in questo modo, devono essere nello stesso stato di sviluppo. "Le cellule staminali embrionali umane hanno un aspetto e un comportamento molto diversi dalla cellula staminale embrionale del topo", quindi i tentativi passati di farli unire non sono riusciti. Inizialmente, i ricercatori pensavano che i fallimenti fossero dovuti a una specie di barriera delle specie; ma dopo molti anni di studio, si sono resi conto che non era un problema di specie, ma piuttosto di maturità.

I ricercatori, quindi, hanno iniettato da 10 a 12 cellule staminali umane negli embrioni di topo. Nella maggior parte degli embrioni dell'animale, le cellule staminali umane si sono sviluppate con successo in cellule umane mature in tutti e tre gli strati germinali. Questi strati germinali si sono poi sviluppati in cellule più differenziate e, quando i ricercatori hanno interrotto il loro esperimento il 17esimo giorno, 14 embrioni erano tra lo 0.1% e il 4% umani, con queste cellule trovate in fegato, cuore, retina e globuli rossi.

La cosa sorprendente è stata la velocità di sviluppo delle cellule umane: gli embrioni sono stati in grado di generare globuli rossi umani in 17 giorni, rispetto ai 56 giorni necessari per svilupparsi in un embrione umano. Lo stesso è accaduto con le cellule oculari, compresi i foto recettori, che si sono formati entro 17 giorni all'interno della chimera.

Questi risultati, non ancora sottoposti a revisione paritaria e pubblicati nel database di prestampa Biorxiv, potrebbero "stimolare la ricerca" nella comprensione fondamentale dello sviluppo umano. Tali chimere, ad esempio, potrebbero aiutare gli scienziati a comprendere le malattie umane. L'applicazione potenziale più citata è la crescita degli organi, che non avverrà mai nei topi, ma in animali più grandi come i maiali. Naturalmente, queste applicazioni sollevano problemi etici e ci vorrà del tempo prima che vengano accettati altri studi del genere.