Realizzata la prima CPU completamente in nanotubi di carbonio

Non è un segreto che la produzione di chip basati sul silicio sia un processo costoso e che richiede grandi investimenti: esemplare la storia dei 10 nanometri di Intel, inizialmente previsti per il 2015 e rimandati al 2019.

Inoltre, presto i limiti tecnici legati alle caratteristiche del materiale non potranno essere più superati. Per questo i ricercatori stanno concentrando i loro sforzi su nuovi elementi come i nanotubi di carbonio.

I ricercatori del MIT, in collaborazione con gli scienziati di Analog Devices, hanno costruito una CPU basata sull’architettura RISC-V utilizzando solamente i nanotubi di carbonio. Il RV16X, questo il nome del chip, attualmente può eseguire solo il classico software “Hello World”.

La CPU è studiata per gestire istruzioni a 32 bit con indirizzi di memoria a 16 bit. Utilizza 14.000 logic gates, come AND e NOT, nell’ottica di un design completamente funzionale. Gli ingegneri sono riusciti ad ottenere una resa del 100% di ogni componente.

La principale difficoltà nella produzione di chip con questo materiale sta nella particolare disposizione che i nanotubi assumono sugli assi XYZ, completamente casuale. I ricercatori hanno risolto utilizzando superfici grandi, così che la disposizione casuale fosse comunque funzionale.

Ovviamente la tecnologia non è ancora perfetta e il chip funziona ad una velocità molto bassa di 10 KHz. Tuttavia il risultato è importante e dimostra che in futuro si potrà fare a meno del silicio. Intanto è stato presentato il chip più potente mai creato.