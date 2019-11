E' stata creata una 'foglia' capace di produrre metanolo dall'anidride carbonica

E’ stata creata, in laboratorio, una struttura che lavora chimicamente come una foglia ma che è in grado di convertire l’anidride carbonica non in uno zucchero ma in metanolo e ossigeno.

L’aumento dell’anidride carbonica nell'atmosfera è incontrovertibile, d'altronde questo mondo ha sempre bisogno di più energia. E così, all'Università di Waterloo, Canada, il professore Yimin Wu ha guidato il gruppo di ricerca che ha realizzato questa struttura che è, per molti versi, simile ad una foglia. Mentre le foglie delle piante utilizzano l’anidride carbonica e la luce solare per formare tutti gli zuccheri (come per esempio il glucosio) che servono loro per vivere, questa struttura creata in laboratorio utilizza l’anidride carbonica per creare metanolo e ossigeno, sempre con l’aiuto di una fonte luminosa come la luce solare.

Sfruttare l’anidride carbonica per trasformarla in metanolo ridurrebbe la quantità di questo gas serra nell'atmosfera e, allo stesso tempo, provvederebbe a formare una sostanza che può essere usata come sostituto dei combustibili fossili. La reazione che, partendo dall'anidride carbonica e acqua, produce metanolo e ossigeno è catalizzata (un catalizzatore è una sostanza che non partecipa alla reazione ma che la aiuta a svolgersi) da una sostanza chiamata ossido rameoso.

Quando avviene la reazione ciò che si mantiene è il metanolo, mentre l’acqua viene eliminata tramite evaporazione. Osservando la reazione che si svolge nella fonte sintetica non è difficile notare la similitudine con la fotosintesi che si svolge all'interno delle foglie ed è proprio per questo che gli scienziati hanno dato questo nome alla loro scoperta. Il prossimo obiettivo del team di scienziati dell’Università di Waterloo è quello di aumentare la resa di reazione.

Aumentare la resa vuol dire, diciamo così, ottimizzare la reazione e fare in modo che venga prodotto più metanolo. Ovviamente, come dice lo stesso Yimir Wu, la ricerca ha del grandissimo potenziale perché il cambiamento climatico è un problema urgente e dobbiamo contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica, creando allo stesso tempo del combustibile alternativo.