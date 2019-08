Creata una forma di vita che potrebbe rivelare le origini della vita complessa

Alcuni studiosi, eseguendo un'analisi del DNA su un nucleo di sedimenti prelevato dal fondo dell'oceano artico, hanno scoperto un organismo precedentemente sconosciuto, appartenente allo strano dominio dei microbi chiamato Archaea, sembrava avere caratteristiche genomiche associate a un dominio totalmente diverso, l'Eucariota.

Hanno chiamato la loro scoperta Lokiarchaeota, come il foro idrotermale del castello di Loki vicino alla Groenlandia, dove è stato trovato; ma un dubbio ha oscurato la scoperta. Il campione potrebbe essere stato contaminato?



Ora, grazie al lavoro degli scienziati giapponesi, questi dubbi possono essere messi a tacere. Per la prima volta, hanno isolato Lokiarchaeota e l'hanno coltivato in un laboratorio.



I batteri rappresentano uno dei tre domini: microbi unicellulari che non hanno un nucleo o organelli legati alla membrana e si muovono agitando le strutture simili a capelli chiamate flagelli. Un altro sono gli eucarioti, organismi le cui cellule hanno nuclei e membrane. Che è anche il nostro dominio.



E poi ci sono gli archei. Questi sono molto simili ai batteri, in quanto mancano di nuclei e organelli legati alla membrana e si muovono usando il flagello. Ma ci sono alcune differenze chiave. Ad esempio, si dividono in modo diverso.



Ma poi è arrivato Lokiarchaeota, seguito da altri esemplari. Questi sono stati chiamati Thorarchaeota, Odinarchaeota e Heimdallarchaeota (per seguire la stessa convenzione di denominazione).



Collettivamente, sono chiamati archaea di Asgard e alcuni scienziati pensano che potrebbero essere l'origine della vita eucariotica.



Ma è difficile dirlo senza studiare gli organismi in dettaglio. È qui che entrano gli scienziati giapponesi: hanno recuperato un nucleo di sedimenti dal fondo del mare nel Nankai Trough, a 2.533 metri (8.310 piedi) sotto il livello del mare, nel 2006.



Il team ha investito molto tempo nell'isolare, coltivare e far crescere questa popolazione. Le popolazioni comuni impiegano solitamente circa mezz'ora per raddoppiare. Lokiarchaeota ha impiegato 20 giorni.



"La cultura aveva costantemente 30-60 giorni di fase di ritardo e ha richiesto oltre 3 mesi per raggiungere la piena crescita [..] La variazione delle temperature di coltivazione e le combinazioni e le concentrazioni dei substrati non hanno migliorato significativamente la fase di ritardo, il tasso di crescita o il rendimento cellulare", hanno scritto i ricercatori.



Complessivamente, l'esperimento ha richiesto 12 anni. I ricercatori hanno chiamato il loro microbo Prometheoarchaeum syntrophicum, come Prometheus, l'antico Titano mitologico greco a cui è stato attribuito il merito di aver creato gli umani dall'argilla.



Ovviamente occorre lavorare di più. Il prometheoarchaeum potrebbe essere molto diverso dagli archaea di miliardi di anni fa. Ed è tutt'altro che una prova definitiva che gli eucarioti si siano evoluti dagli archei.