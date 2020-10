Creata una fotocamera in grado di acquisire fino a 100 miliardi di fotogrammi al secondo

Alla Caltech è stata precedentemente sviluppata una tecnologia in grado di raggiungere velocità incredibili di 70 trilioni di fotogrammi al secondo, abbastanza veloci da potere vedere il viaggio della luce. C'era, tuttavia, un piccolo problema: proprio come una normale fotocamera, creava "semplici" immagini in due dimensioni.

Adesso, il laboratorio di Lihong Wang ha fatto un ulteriore passo avanti per creare una telecamera che non solo registra video a velocità incredibilmente elevate, ma lo fa in tre dimensioni. Il nuovissimo e incredibile dispositivo è stato descritto in un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Nature Communications.

La nuova fotocamera, che utilizza la stessa tecnologia di base delle altre fotocamere Compressed Ultrafast Photography (CUP) del laboratorio alla Caltech, è in grado di acquisire fino a 100 miliardi di fotogrammi al secondo. Per farvi capire l'incredibile tecnologia raggiunta, vi basti sapere che si tratta di un "macchina fotografica" in grado di scattare 10 miliardi di foto, più immagini dell'intera popolazione umana del mondo, nel tempo che ci vuole per sbattere le palpebre.

Qualcosa di così incredibile ha anche bisogno di un nome tutto nuovo: "single-shot stereo-polarimetric compressed ultrafast photography" (SP-CUP). Quando una persona guarda il mondo che lo circonda, percepisce che alcuni oggetti sono più vicini a loro e alcuni oggetti sono più lontani. Tale percezione della profondità è possibile grazie ai nostri due occhi, che il cervello poi combina in un'unica immagine 3D. La fotocamera SP-CUP funziona essenzialmente allo stesso modo.

SP-CUP, però, presenta anche un'altra innovazione che nessun essere umano possiede: la capacità di vedere la polarizzazione delle onde luminose. Wang afferma che la combinazione di immagini tridimensionali ad alta velocità e l'uso di informazioni di polarizzazione renderanno lo strumento potente e che può essere applicabile a un'ampia varietà di problemi scientifici.