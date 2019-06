Creata un'IA in grado di simulare l'Universo così precisa che non si sa come funzioni

Degli astrofisici sembrano aver creato un'intelligenza artificiale capace di generare complesse simulazioni sull'Universo in 3D. I risultati sono talmente veloci e accurati che persino i creatori del programma non sono sicuri di come funzioni il tutto.

Secondo il co-autore dello studio e leader del gruppo di ricerca, Shirley Ho, si possono eseguire queste complesse simulazioni in pochi millisecondi, mentre le altre simulazioni impiegano, in genere, un paio di minuti per farlo.

Il progetto, chiamato Deep Density Displacement Model (o D3M), non ha solo stupito gli scienziati per l'estrema precisione e rapidità, ma perché è stato capace di simulare, con estrema precisione, l'aspetto dell'Universo se quest'ultimo avesse chiari alcuni parametri attualmente sconosciuti, come ad esempio l'energia oscura.

"È come insegnare ad un software a riconoscere immagini di cani e gatti, ma poi è in grado anche di riconoscere gli elefanti" ha spiegato Ho. Attualmente questa nuova caratteristica dell'intelligenza artificiale è sconosciuta e, come ha dichiarato anche il co-autore dello studio, "È un grande mistero da risolvere."

Simulazioni al computer come quelle fatte da programmi come D3M sono diventate essenziali per l'astrofisica. Tali studi richiedono l'esecuzione di migliaia di simulazioni, per questo motivo "costruire" un programma in grado di attuare queste complesse operazioni è diventato uno dei principali obiettivi dell'astrofisica moderna.

D3M è un programma "specializzato" nel simulare la gravità e mostrare come quest'ultima funzioni. Per simulare complessi modelli di gravità ci vuole tempo, fino a 300 ore. Così Ho e colleghi hanno perfezionato la rete neurale che alimenta il D3M prendendo come esempio 8.000 diverse simulazioni.

Dopo ciò, i ricercatori hanno poi creato una simulazione di un universo grande 600 milioni di anni luce, confrontando i risultati con le altre simulazioni precedenti. In confronto, una simulazione di 300 ore è stata completata in pochi minuti da D3M, mentre una simulazione veloce è stata compiuta in pochi millisecondi.

La straordinaria capacità di D3M di gestire i parametri non presenti nei dati di addestramento lo rende uno strumento particolarmente utile e flessibile, afferma Ho. Grazie a questo strumento, con capacità inaspettate, gli scienziati potranno studiare al meglio l'Universo.