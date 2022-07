È stata creata un'intelligenza artificiale che pensa come un bambino

Un giorno l'intelligenza artificiale potrebbe superare l'intelletto umano, ma per adesso ha ancora molta strada da fare. Nonostante ciò, gli usi dell'IA stanno diventando giorno dopo giorno sempre più concreti e i ricercatori stanno trovando sempre nuovi metodi per sfruttare questi software.

Un nuovo studio ha presentato al mondo un'intelligenza artificiale chiamata PLATO (Physics Learning through Auto-encoding and Tracking Objects) capace di pensare e imparare in modo molto simile a un bambino umano (sapete, invece, che in Cina si sta utilizzando l'IA in un modo davvero assurdo?).

"Fortunatamente per noi, gli psicologi dello sviluppo hanno trascorso decenni a studiare ciò che i bambini sanno del mondo fisico e a catalogare i diversi ingredienti o concetti che contribuiscono alla comprensione fisica", afferma il neuroscienziato Luis Piloto, del laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale DeepMind nel Regno Unito.

Ci sono tre concetti chiave che i bambini riescono a capire fin da (quasi) subito: permanenza, ovvero che gli oggetti non scompaiono improvvisamente nel nulla; solidità, che gli oggetti solidi non possono passare l'uno attraverso l'altro; continuità, gli oggetti si muovono in modo coerente nello spazio e nel tempo.

I ricercatori hanno addestrato l'IA partendo da questi principi.

Quando al software sono stati mostrati scenari "impossibili" che sfidavano la fisica che aveva appreso, PLATO ha espresso sorpresa, dimostrando abbastanza intelligenza da riconoscere l'avvenimento di qualcosa di strano. Tuttavia, l'intelligenza artificiale non è ancora all'altezza di un bambino di tre mesi, anche se in futuro la ricerca potrebbe darci una migliore comprensione della mente umana, oltre ad aiutarci a costruire una migliore rappresentazione dell'IA.