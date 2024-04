Creata la lastra d'oro più sottile di sempre: è spessa quanto un solo atomo

In natura l'oro può assumere molte forme diverse, ma una ricerca svolta grazie alla chimica moderna ha portato alla creazione della forma più sottile mai vista. Gli scienziati hanno sviluppato un materiale d’oro composto da un solo strato di atomi.

Se questa composizione vi suona familiare, non siete i soli; i ricercatori hanno infatti deciso di mantenere la tradizione e chiamare il nuovo materiale "goldene". “Se rendi un materiale estremamente sottile, questo esibirà delle caratteristiche straordinarie – come con il grafene,” spiega lo scienziato Shun Kashiwaya.

Proprio come il grafene, infatti, anche l'oro monoatomico possiede delle proprietà notevoli. Sappiamo già che questo elemento è un ottimo conduttore per l'elettricità, ma se convertito in una lastra bidimensionale diventa un semiconduttore, presentando le qualità sia di un conduttore che di un isolante. Ciò è estremamente utile, poiché significa che la sua conduttività può essere regolata a piacimento.

Ma com’è riuscito il team di ricerca a creare questa forma? In realtà, Kashiwaya e i suoi colleghi ci si sono trovati quasi per caso: “abbiamo creato il materiale base con applicazioni del tutto diverse in mente,” afferma il fisico Lars Hultman.

“Abbiamo cominciato con una ceramica conduttiva formata da carburi di titanio e silicio, dove il silicio è in strati sottili. L’idea era quella di coprirlo con l’oro per fare contatto, ma una volta sottoposto ad alte temperature, l’oro ha sostituito lo strato di silicio all’interno del materiale base.”

Il risultato è dunque qualcosa di mai ottenuto prima (data la difficoltà di lavorazione dell’oro) e questo nuovo materiale potrebbe diventare estremamente richiesto per le applicazioni chimiche e per quanto riguarda i semiconduttori.

INIU Power Bank, 10000mAh Ultra Sottile & Leggero Ricarica R è uno dei più venduti oggi su