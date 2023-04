Creata una nuova lega metallica in grado di resistere a temperature estreme

Un gruppo di scienziati della NASA è riuscito a sviluppare, attraverso la stampa 3D, una delle leghe metalliche più resistenti finora. Questo materiale, adatto ad ambienti estremi, potrebbe essere l'ideale per creare parti di aeroplani e navicelle spaziali più durevoli.

Il team di ricercatori ha chiamato la nuova lega "GRX-810", descrivendola nel dettaglio sulla rivista scientifica Nature.

Per svilupparla, il Dott. Tim Smith della NASA e il suo team hanno impiegato la modellazione al computer - permettendogli di risparmiare tempo - per poi utilizzare un processo di stampa laser 3D in grado di fondere i metalli insieme, strato dopo strato.

La particolarità di GRX-810 è di essere una lega potenziata dalla dispersione di ossido. In altre parole, nella lega sono presenti particelle contenenti atomi di ossigeno, che ne fortificano la struttura.

"Questa superlega ha il potenziale di incrementare drasticamente la forza e la tenacia dei componenti utilizzati per l'aeronautica e l'esplorazione spaziale," ha affermato il Dott. Smith. Il materiale infatti è un candidato perfetto per applicazioni ad alte temperature, come ad esempio parti di motori di razzi spaziali - poiché possono sopportare condizioni più estreme prima di raggiungere il punto di rottura.

Per scoprirlo, il team ha messo alla prova il loro nuovo materiale attraverso il "creep test", ovvero un test in cui esso viene sottoposto ad alte temperature (a proposito, qual è il materiale con il punto di fusione più alto?) e al contempo deve sopportare un carico pesante. Le moderne leghe metalliche più avanzate riescono a resistere a questo stress per un massimo di 10 ore; GRX-810, invece, è in grado di resistere fino a 6500 ore, rendendola la superlega 3D più durevole mai fatta.

Senza dubbio un valido contendente per essere utilizzato come materiale con cui costruire le future basi su Marte.