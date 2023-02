Creata una mappa di tutta la materia nell'universo: è la più precisa in assoluto

Un team internazionale di scienziati è riuscito a creare una mappa della distribuzione della materia nell'universo estremamente accurata. Questo grande risultato è stato ottenuto combinando due importanti metodi di indagine del cosmo, ed ha rivelato qualcosa di decisamente inaspettato.

Tutta la materia che compone le stelle, i pianeti e gli umani ammonta solo al 5% del contenuto di materia ed energia totale nell'universo. Secondo le nostre migliori ipotesi, il 25% è composto da materia oscura; il restante 70% è invece l'energia oscura, responsabile dell'espansione dell'universo.

Il lavoro degli scienziati si è basato sui dati raccolti da due diversi metodi di indagine: il Dark Energy Survey, per lo studio dell'energia oscura e il South Pole Telescope, un radiotelescopio situato in Antartide per misurare la radiazione cosmica di fondo. Combinando i dati di entrambi è stato possibile analizzare gli effetti della lente gravitazionale con estrema precisione.

Sia la materia normale che quella oscura, infatti, curvano lo spazio e misurando la lente gravitazionale (di cui possiamo ammirare gli effetti in un'immagine di Hubble) è possibile individuare la posizione della materia.

Il risultato più sorprendente di quest'analisi è emerso quando i dati sono stati comparati al modello cosmologico standard. Il modello, che incorpora i presunti valori della materia e dell'energia oscura, può essere usato per creare una simulazione di come l'universo si è evoluto da 13,8 miliardi di anni fa a oggi. Tuttavia, quelle simulazioni sono ben diverse da ciò che possiamo osservare.

"Sembra che ci siano meno fluttuazioni nell'Universo attuale di quanto ci aspetteremmo dal nostro modello cosmologico standard," ha affermato l'astrofisico Eric Baxter.

Lo studio suggerisce dunque che la materia non è grumosa e non si raggruppa in grappoli, come invece era previsto facesse. Le attuali e future osservazioni continueranno a raccogliere dati e a rifinire questa mappa incredibilmente precisa, aprendo forse alla possibilità di scoprire di più sulla natura della materia (e dell'energia) oscura. Nel frattempo, è stato proposto un nuovo modello per la materia oscura.

[Credit immagine: Andreas Papadopoulos/Yuuki Omori]