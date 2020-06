Creata una pellicola per smartwatch che può rilevare metaboliti e le sostanze del sudore

I dispositivi indossabili possono davvero salvarci la vita: così com'è accaduto recentemente con diversi casi legati all'Apple Watch, in grado di rilevare le aritmie cardiache. Per questo motivo, i ricercatori stanno cercando nuovi metodi per salvare e controllare la salute delle persone attraverso questi piccoli e comodi dispositivi indossabili.

Gli ingegneri dell'UCLA (Università della California di Los Angeles) hanno progettato un sottile film adesivo che può trasformare uno smartwatch in un sistema di monitoraggio della salute. In che modo? Questo sottile disco adesivo può controllare gli indicatori chimici presenti nel sudore per fornire indicazioni in tempo reale di ciò che sta accadendo all'interno del nostro corpo.

Gli indicatori chimici che dovrebbero monitorare includono glucosio e acido lattico, indicatori affidabili del funzionamento del metabolismo del corpo. Gli ingegneri hanno creato un film monouso a doppia faccia che si attacca allo smartwatch inferiore. Il disco rileva molecole, come i metaboliti di alcuni nutrienti presenti nel sudore in quantità molto ridotte.

Il team ha quindi creato uno smartwatch personalizzato e un'app di accompagnamento per registrare i dati. Oltre 100 milioni di questi e altri dispositivi indossabili sono stati venduti a livello globale, e questa tecnologia potrebbe salvare la vita a molte di queste. Si tratta di una semplificazione sulla raccolta di dati molto importanti per la salute, che adesso può essere monitorata molto più facilmente.