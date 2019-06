E' stata creata una piccola spada laser che può essere usata in medicina e chirurgia

Gli ingegneri dell'Università di Scienza e Tecnologia Elettronica della Cina hanno sviluppato un sistema di getto al plasma a pressione atmosferica e bassa temperatura che può essere utilizzato in campo medico.

I ricercatori hanno trovato un modo per scatenare un flusso di ioni generati dalle microonde in modo tale da permettergli di toccare le superfici vicine.

Diversamente dai flussi diretti di particelle cariche, che possono essere prodotti solo sotto vuoto o a pressioni intense, questo nuovo tipo di plasma è costituito da bolle supersoniche di gas stabile, o proiettili al plasma, che non richiedono alcuna pressione specifica.

I modi per produrli sono tanti. Ad esempio tramite particelle diverse o radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza, come le microonde.

Gli ingegneri hanno dimostrato che i fasci al plasma possono essere utilizzati per ionizzare le superfici dei materiali, ma anche per sterilizzare le ferite, pulire i denti e persino coagulare il sangue.

"I getti di plasma a bassa temperatura possono essere utilizzati in campi biomedici. Non solo a livello chirurgico, ma anche per il trattamento della pelle, la sterilizzazione e la terapia del cancro" ha affermato l'ingegnere Wenjie Fu.

In passato una limitazione era rappresentata dal fatto che i getti al plasma richiedevano un tubo polarizzato per stabilizzare il flusso, che non rendeva la tecnologia estremamente pratica. Per aggirarla, i ricercatori hanno eliminato i tipi di guide a microonde a favore di cavi di tipo coassiale, che hanno permesso loro di abbandonare il tubo al quarzo.

Il risultato è un flusso al plasma esposto e diretto che può uccidere i microbi e coagolare il sangue, talmente fresco che può essere toccato dalla pelle.

Come spiegato da ScienceAlert, si tratta di una tecnologia ancora nelle fasi embrionali, che potrebbe segnare un nuovo inizio anche nel campo della medicina.