È stata creata una pizza senza lievito grazie alla potenza della fisica

Ernesto Di Maio, uno scienziato dei materiali dell'Università di Napoli Federico II (UNINA), a causa della sua allergia ha deciso di realizzare un impasto per pizza senza lievito ma capace di lievitare lo stesso. In un nuovo articolo pubblicato il 22 marzo sulla rivista Physics of Fluids, lui e colleghi riferiscono di essere riusciti nell'impresa.

"L'obiettivo era cercare di ottenere la stessa consistenza che amiamo così tanto nella pizza senza agenti chimici", ha dichiarato a Science Rossana Pasquino, coautrice dello studio e ingegnere chimico dell'UNINA. Il team di scienziati ha preparato l'impasto della pizza secondo la ricetta classica, senza utilizzare il lievito.

Questo impasto - praticamente solo acqua, farina e sale - è stato inserito in una specie di forno pressurizzato utilizzato per la sterilizzazione per uccidere batteri, virus e spore fungine chiamato "autoclave". Gli esperti hanno inserito l'impasto l'impasto dentro il "forno", lo hanno riempito di anidride carbonica e aumentato la pressione fino a 10 atmosfere con la temperatura a 150 gradi per 10 minuti (magari anche questo team italiano vincerà un premio IgNobel?).

L'anidride carbonica disciolta nell'impasto crea delle bolle mentre la pressione viene rilasciata durante la cottura. Dopo il successo delle prove iniziali, il team si è ora procurato un'autoclave ancora più grande, in grado di produrre pizze di dimensioni normali. Questo metodo non è ovviamente realmente accessibile all'infuori di un laboratorio, ma mostra la fattibilità di creare un impasto senza lievito... senza utilizzare altre sostanze come il bicarbonato.

