È stata finalmente creata una ragnatela resistente come quella di Spiderman

Un team di ricercatori cinesi ha messo a punto una tela di ragno sintetica resistente come quella del celebre Spiderman partendo dalla seta: come ci sono riusciti?

Il gruppo di ricerca coordinato dal dott. Lin Zhi della Tianjin University in China, ha realizzato la tela partendo proprio da quelli che sono i comuni bachi. I filamenti di seta sono stati in un primo momento disciolti in una soluzione di carbonato di sodio e papaina ovvero un enzima estratto dalla papaya, mentre successivamente sono stati completamente immersi in un mix di zucchero, etanolo, zinco e ioni di ferro.

Bisogna sottolineare che negli anni sono stati tanti gli studi che hanno provato a riprodurre in laboratorio la tela dei ragni, ottenendo purtroppo scarsi risultati. Presenta infatti delle caratteristiche particolari che rendono la seta di ragno adatta a diverse applicazioni in ambito medico ed industriale.

Il dott. Lin ha sottolineato come il materiale da loro prodotto sia superiore del 70% per quel che concerne la resistenza alla trazione, rispetto alla ragnatela naturale. Si tratta di un materiale molto simile a quello prodotto dalla Nephila clavipes, un grosso ragno diffuso nell'emisfero meridionale e famoso oramai da molti anni proprio per via del suo filato.

I principali limiti? Flessibilità e capacità di allungarsi. Non venendo prodotta direttamente dal ragno, che solitamente riesce a calibrare perfettamente le sostanze da applicare sulla tela finale, quella creata in laboratorio risulta ancora imperfetta.

Ciò nonostante, a differenza delle "Capre-ragno" che producono ragnatele ma in modi decisamente complicati, questo rappresenta sicuramente un ottimo punto di partenza per la creazione di materiali resistenti ma non inquinanti.