É stata creata una 'telecamera' grande quanto una molecola per vedere l'impossibile

Gli scienziati dell'Università di Cambridge hanno fatto qualcosa che prima d'ora sembrava impossibile: osservare le reazioni chimiche in tempo reale grazie alla creazione di una "telecamera" grande quanto una molecola. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Nanotechnology.

Il dispositivo in questione è stato assemblato utilizzando nanoparticelle di oro e nanocristalli semiconduttori chiamati "punti quantici", uniti insieme da una "colla" molecolare. Come funziona? La telecamera utilizza un processo simile alla fotosintesi per rivelare esattamente cosa sta succedendo tra le molecole durante una reazione.

Grazie all'invenzione degli esperti, sarà molto più semplice monitorare la formazione di vari composti chimici durante le reazioni rispetto ai metodi attualmente disponibili per gli scienziati. Il team dell'Università di Cambridge, infatti, ha già affermato che sta già utilizzando la telecamera per migliorare la tecnologia alla base delle celle solari.

"Siamo rimasti sorpresi di quanto sia potente questo nuovo strumento, considerando quanto sia semplice da assemblare", ha affermato in un comunicato stampa il primo autore dello studio e chimico di Cambridge Kamil Sokolowski. Insomma, una grande scoperta (e invenzione) che tornerà molto utile alle ricerche future.



A proposito: negli ultimi anni gli esperti sono riusciti a creare un microscopio in grado di fare la risonanza magnetica alle cellule. Insomma, risultati davvero incredibili!