Creata la vernice più leggera al mondo: solo 1kg per un Boeing 747 invece di 454kg

Ad oggi per ricoprire un Boeing 747 con una vernice tradizionale servono almeno 454 chilogrammi, ma questa vernice super leggera - ispirata alle ali delle farfalle - permette di ricoprire un aereo con solo 1,4 chilogrammi.

Con quasi mezza tonnellata in meno, il veicolo potrebbe emettere meno gas serra durante il volo. Ovviamente questa vernice è stata creata solo in laboratorio, quindi siamo molto lontani dal produrla in massa. Oltre al suo peso inferiore, questo nuovo rivestimento è capace di mantenere le strutture più fresche: la "vernice plasmonica" (questo il nome con il quale gli scienziati si riferiscono alla loro invenzione) riflette l'intero spettro infrarosso, quindi viene assorbito meno calore.

Secondo quanto affermato dagli addetti ai lavori, infatti, le superfici rimangono da 13 a 16 gradi Celsius più fredde di quanto farebbero se fossero coperte con una normale "colorante" commerciale. "La differenza di temperatura promessa dalla vernice plasmonica porterebbe a significativi risparmi energetici. L'uso di meno elettricità per il raffreddamento ridurrebbe anche le emissioni di anidride carbonica, diminuendo il riscaldamento globale", afferma Debashis Chanda dell'Università della Florida centrale, a capo del team che ha creato la vernice.

Quest'ultima non è composta da pigmenti, ma il colore viene creato strutturalmente attraverso la disposizione delle nanoparticelle. Insomma, dopo la vernice ultra bianca e quella più nera del mondo, potrebbe arrivare sul mercato quella più leggera di tutti!